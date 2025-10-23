В сети появилось видео с побегом грабителей из Лувра

Побег грабителей, похитивших драгоценности из Лувра, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликованы в соцсети X.

На ролике можно увидеть двух злоумышленников, которые спускаются на подъемнике. Один из них был одет в светоотражающую одежду, а на другом была темная куртка. Через несколько секунд раздался громкий гул полицейских сирен. К этому моменту преступники уже успели спуститься, сесть на скутеры и покинуть место происшествия.

Утром 19 октября в «Галерею Аполлона» в Лувре проникли грабители и украли девять ювелирных украшений, предположительно, из коллекции Наполеона III. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона, экспонат лежал сломанным на улице.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В числе украденных предметов тиара, изумрудное ожерелье, серьги и пр. Однако самый крупный бриллиант из коллекции, знаменитый «Регент» весом более 140 каратов, остался нетронутым.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция. По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

