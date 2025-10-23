В Краснодарском крае легализовали гостевые дома

В Краснодарском крае парламент проголосовал за легализацию гостевых домов в рамках эксперимента, который начнется с 1 ноября. Информация об этом появилась на сайте законодательного собрания региона.

Отмечается, что в настоящее время на Кубани действуют около 5 тысяч гостевых домов, которые по итогам 2024 года приняли порядка 5,5 млн туристов, однако их статус в законодательстве не был четко определен. Принятием нового закона этот бизнес хотят вывести из «тени».

Предполагается, что легализация объектов увеличит налоговые поступления в казну и снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру курортных городов.

10 октября стало известно, что в РФ вырос интерес к формату деревенского отдыха, а количество бронирований в частных домах и на фермах в сельской местности год к году выросло в два раза. Самыми выгодными направлениями для отдыха в деревне в сентябре-ноябре 2025 года называют Крым, Краснодарский край, Мурманскую, Ярославскую и Тверскую области.

