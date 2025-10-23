Власти США не могут гарантировать стабильную работу авиаперевозок из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что шатдаун правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы платим авиадиспетчерам во время их обучения, и эти деньги для них жизненно важны. Когда выплаты прекращаются, это вызывает сбои не только сейчас, но и в последующие месяцы и годы», — сказал Даффи.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

Ранее сообщалось, что миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна.