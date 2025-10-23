На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказала, какой температуры должна быть питьевая вода

Диетолог Королева: питьевая вода должна быть комнатной температуры
Shutterstock

Для лучшей усвояемости питьевая вода должна быть комнатной температуры. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Средняя температура жидкости может быть чуть выше температуры тела — 36, 40 градусов. Это нужно для того, чтобы организм получил все необходимые источники, увлажнил свои среды, но не травмировал слизистую», — объяснила специалист.

Помимо воды комнатной температуры, можно использовать слегка подогретую. Рисков для пищеварительной системы в данном случае не будет, добавила она.

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион до этого говорила, что запивать еду соками, сладкими напитками и сладкой газировкой крайне не рекомендуется, так как это может привести к целому ряду неприятных последствий для здоровья.

По ее словам, возникает риск нарушения пищеварения. Кислоты, присутствующие в соках и сладкой газировке, могут раздражать слизистую желудка, особенно в сочетании с пищей.

Ранее россиянам напомнили об опасности накипи в чайнике.

