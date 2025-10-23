На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Троих пострадавших в ДТП с автобусом доставят в Красноярск

Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
Прокуратура Красноярского края

Троих человек, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса на юге Красноярского края, доставят санавиацией в административный центр региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Красноярского края.

В ведомстве рассказали, что в госпитализации нуждались двое взрослых. Получившего травмы мужчину госпитализировали в хирургическое отделение, при этом женщина отказалась лечь в больницу, так как сопровождала одного из двух пострадавших несовершеннолетних.

«Женщину и детей готовят к эвакуации в Красноярск санитарной авиацией. Состояние средней тяжести», — сообщил источник агентства.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале написало, что в связи с ДТП было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время сотрудники ведомства находятся на месте происшествия и проводят все необходимые следственные мероприятия.

ДТП на юге Красноярского края произошло 23 октября. В Следственном комитете РФ рассказали, что водитель следовавшего из Шушенского в Каптырево автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и оказалось в кювете. Несколько человек обратились за медицинской помощью.

Ранее в Сибири машина скорой помощи, перевозившая беременную женщину, вылетела с дороги и перевернулась.

