Россиянина задержали за связь с террористами и вербовку в запрещенную организацию

Жителя Сочи задержали за связь с террористами и призывы к финансированию ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя Сочи по подозрению в пособничестве террористической организации. По данным источника «Кубань 24», мужчина самостоятельно вышел на связь с вербовщиками и согласился выполнять их задания.

Как установили оперативники, обвиняемый по указанию кураторов регистрировал аккаунты в соцсетях с использованием поддельных документов, а также размещал призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

Утром 22 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего специальным службам Украины данные о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Операция была проведена на территории Амурской области. Мужчина был завербован представителем террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о военных объектах.