На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянина задержали за связь с террористами и вербовку в запрещенную организацию

Жителя Сочи задержали за связь с террористами и призывы к финансированию ВСУ
true
true
true
close
РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя Сочи по подозрению в пособничестве террористической организации. По данным источника «Кубань 24», мужчина самостоятельно вышел на связь с вербовщиками и согласился выполнять их задания.

Как установили оперативники, обвиняемый по указанию кураторов регистрировал аккаунты в соцсетях с использованием поддельных документов, а также размещал призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

Утром 22 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего специальным службам Украины данные о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Операция была проведена на территории Амурской области. Мужчина был завербован представителем террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о военных объектах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами