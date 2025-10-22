В Ленинградской области отменили воздушную опасность

В Ленинградской области отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в Лужском районе российские военные, по предварительным данным, поразили несколько БПЛА.

На текущий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Дрозденко отметил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью отразили воздушную атаку на регион.

Накануне министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Брянской и Курской областями 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее хакеры обнаружили данные заказчиков БПЛА из СБУ и ГУР во взломанной базе.