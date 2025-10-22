Петербургские двойняшки попали в реанимацию, съев таблетки из аптечки

Mash: в Петербурге двойняшки попали в реанимацию, съев таблетки из аптечки

В Петербурге полуторагодовалые двойняшки оказались в реанимации после того, как добрались до домашней аптечки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире в Адмиралтейском районе. По предварительной информации, дети случайно съели около 20 таблеток из домашней аптечки. Малыши были обнаружены в тяжелом состоянии.

В результате происшествия обоих детей экстренно доставили в медицинское учреждение, где их поместили в отделение реанимации. За состоянием двойняшек наблюдают врачи.

До этого российская школьница отравилась неизвестными таблетками. Ребенка с медикаментозным отравлением доставили в медицинское учреждение и поместили в реанимацию, состояние девочки оценили как средне тяжелое.

Ранее двухлетний ребенок отравился моющим средством в Петербурге.