Госдума отклонила проект о бесплатном обучении в вузах бойцов СВО и членов их семей

Госдума отклонила проект о бесплатном обучении в вузах для участников СВО

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о праве на бесплатное высшее образование для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законодательная инициатива была внесена в 2024 году лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, главой комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и рядом других депутатов.

Проект закона предполагал предоставление вузам права не взимать плату за обучение с участников СВО, их детей и супругов военнослужащих.

15 октября Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, которые предусматривают новые льготы для участников СВО и членов их семей. Первый законопроект предусматривает право военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом, кроме такси, к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно.

Вторая инициатива позволила бы детям военнослужащих сохранять льготы и пособия в период между окончанием школы и поступлением в вуз.

Ранее власти РФ заявили, что продолжат помогать детям участников СВО учиться в вузах.