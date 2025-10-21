На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат и юрист, получившие от блогерши Митрошиной десятки миллионов, признали вину

СК: адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве
Максим Блинов/РИА Новости

Адвокат и юрист, которым блогер Александра Митрошина заплатила около 40 миллионов рублей, признали вину в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об адвокате Палаты Санкт-Петербурга Алисе Волховой и юристе Ольге Гольцевой.

До этого сообщалось, что обе женщины, ставшие фигурантками дела о мошенничестве, находятся под домашним арестом.

21 октября Telegram-канал Baza написал, что бывшие юристы Александры Митрошиной обманули блогершу на 56 млн рублей. По данным канала, в 2022 году налоговая начала проверку в отношении Митрошиной, поэтому она наняла юристов Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, чтобы разобраться с долгами. Уточняется, что весной 2023 года блогерша узнала о возбуждении против нее уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов, но юристы заверили, что все решат — в итоге Митрошиной пришлось оплатить все долги, а помощницы выдали прекращение преследования за свои заслуги.

Ранее адвокат Митрошиной рассказал, чем она занимается под домашним арестом.

