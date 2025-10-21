Запретить продажу энергетиков планируют в Свердловской области

Запретить продажу энергетиков гражданам любых возрастов планируют в Свердловской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале RT со ссылкой на источник.

По его информации, проект закона планируют рассмотреть до конца недели.

Во вторник Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении требований к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Инициатива предусматривает исключение из рекламы энергетиков обращения к несовершеннолетним и упоминаний о содержании в них витаминов или биологически активных веществ. В рекламе также обяжут указывать, что чрезмерное употребление энергетиков опасно для здоровья.

7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Данная мера распространяется и на энергетики.

Ранее врач предупредила о последствиях введения запрета газировок для детей.