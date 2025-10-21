На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запретить продажу энергетиков планируют в Свердловской области

В Свердловской области рассмотрят проект о запрете продажи энергетиков
Shutterstock/1take1shot

Запретить продажу энергетиков гражданам любых возрастов планируют в Свердловской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале RT со ссылкой на источник.

По его информации, проект закона планируют рассмотреть до конца недели.

Во вторник Госдума рассмотрит  во втором чтении  законопроект об ужесточении требований к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Инициатива предусматривает исключение из рекламы энергетиков обращения к несовершеннолетним и упоминаний о содержании в них витаминов или биологически активных веществ. В рекламе также обяжут указывать, что чрезмерное употребление энергетиков опасно для здоровья. 

7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Данная мера распространяется и на энергетики.

Ранее врач предупредила о последствиях введения запрета газировок для детей.

