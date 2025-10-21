Стало известно, сколько россиян забирали товары в магазине, не заплатив

Почти треть (29%) россиян брали в магазинах товары, не заплатив за них. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,5 тыс. человек.

17% из них уточнили, что не платили из-за невнимательности и замечали это уже спустя какое-то время.

«Я как-то телевизор в Ашане забыл оплатить. Продукты выложил, а телевизор большой, его на ленту не выложишь. Ну, вот так он в тележке и проехал мимо кассы. Не дорогой, но хороший, до сих пор работает», — поделился участник опроса.

9% респондентов забирали что-то без оплаты в детстве или юности, 2% — из интереса или просто по приколу, 1% — по нужде, когда денег на нужную вещь не было. Еще 1% выбрали вариант «другое».

При этом 70% россиян заявили, что никогда не уходили из магазина без оплаты.

17 октября в Брянске уголовник-сладкоежка украл из магазина десятки шоколадок и попался. Инцидент произошел в Советском районе города. Мужчина пришел в торговую точку и сложил в пакет 29 плиток шоколада, после чего незаметно покинул магазин, не оплатив товар. Общий ущерб составил почти 6 тысяч рублей.

