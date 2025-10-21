На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян забирали товары в магазине, не заплатив

«КП»: 29% россиян забирали товары в магазине, не заплатив
true
true
true
close
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть (29%) россиян брали в магазинах товары, не заплатив за них. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,5 тыс. человек.

17% из них уточнили, что не платили из-за невнимательности и замечали это уже спустя какое-то время.

«Я как-то телевизор в Ашане забыл оплатить. Продукты выложил, а телевизор большой, его на ленту не выложишь. Ну, вот так он в тележке и проехал мимо кассы. Не дорогой, но хороший, до сих пор работает», — поделился участник опроса.

9% респондентов забирали что-то без оплаты в детстве или юности, 2% — из интереса или просто по приколу, 1% — по нужде, когда денег на нужную вещь не было. Еще 1% выбрали вариант «другое».

При этом 70% россиян заявили, что никогда не уходили из магазина без оплаты.

17 октября в Брянске уголовник-сладкоежка украл из магазина десятки шоколадок и попался. Инцидент произошел в Советском районе города. Мужчина пришел в торговую точку и сложил в пакет 29 плиток шоколада, после чего незаметно покинул магазин, не оплатив товар. Общий ущерб составил почти 6 тысяч рублей.

Ранее магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами