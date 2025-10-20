Автор видео об «утре в психушке» рассказала о хейте из-за «дуркинга»

СМИ продолжают писать о популярности молодежного тренда на «дуркинг», суть которого якобы в добровольном обращении в психбольницы ради улучшения ментального здоровья и отдыха. Автор видео об «утре в психушке» Карина, которую упоминают в публикациях, рассказала «Газете.Ru», что лежала в медучреждении из-за реальных диагнозов, и не считает лечение отдыхом. По словам девушки, ее ролик используют без разрешения и вводят людей в заблуждение относительно «дуркинга».

«Мое видео используют без моего разрешения, так еще и вводят людей в заблуждение, так как информация из этих постов абсолютно неверная. Я легла в психиатрическую больницу по веской причине, и, честно, моего желания в этом не было. Когда мне было 18 лет, я столкнулась с сильными психическими проблемами. Мой диагноз — пограничное расстройство личности, я провела очень много времени в этих больницах, сначала в одних, а потом во вторых, и я вас уверяю — это не отдых, это еще то испытание. Возможно, я ввела в заблуждение людей, так как в странах СНГ нет таких хороших условий для людей с психическими заболеваниями. Я живу во Франции и лежала в больнице во Франции», — сказала она.

Карина отметила, что после появления в СМИ публикаций о «дуркинге» на нее обрушился поток ненависти, хотя свое видео она сняла еще два года назад. Девушка подчеркнула, что новости о тренде обесценивает опыт людей, которые обращаются за психиатрической помощью из-за реальных проблем.

«После всех этих постов на меня обрушился шквал негатива, оскорблений, угроз и насмешек, меня просто начали травить за видео, которое я сняла еще в 2023 году, высмеивая мои проблемы, с которыми я столкнулась не по своей воле. Этот тренд — обесценивание проблем людей, у которых действительно есть заболевания. И сейчас люди, у которых проблемы, не могут пойти в специализированные учреждения, обратиться за помощью чтобы помочь себе, так как они знают, что на них выльются негативные последствия. Мне было 18 лет, я была психически уязвима, представьте себе, что бы со мной происходило, если бы весь этот кошмар обвалился на меня тогда. Сейчас я нахожусь в ремиссии своего заболевания и могу здраво оценивать то, что мне пишут. В Европе это все более цивильно, никто тебя не осудит и никто с работы не выгонит», — уточнила она.

До этого СМИ сообщали, что среди представителей поколения Z якобы набирает популярность новый тренд на «отдых» в психиатрических клиниках — вместо стандартного туризма молодежь выбирает добровольный отказ от телефона и прием таблеток по расписанию в стенах медучреждений.

Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев призвал учитывать, что лечь в психиатрическую клинику просто так нельзя – для этого должны быть показания и соответствующие симптомы, например, признаки депрессии, панические атаки, эмоциональное выгорание и прочие. Получив направление врача, можно отправиться на лечение. Причем тревожный сигнал – это «гордость» молодежи поставленным диагнозом, считает Казанцев.

