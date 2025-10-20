AZAL прокомментировала инцидент со своим самолетом в Пулково

Самолет Airbus A320 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Баку, при вылете из Пулково был полностью исправен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Самолет... регулярно проходил полное техническое обслуживание с момента его ввода в эксплуатацию в парке авиакомпании и во время рейса из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии. Последний раз судно прошло полный техосмотр в сентябре текущего года», — сказано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что пилоты AZAL свели к минимуму все потенциальные риски во время полета и обеспечили безопасность пассажиров.

До этого находившийся на борту житель Санкт-Петербурга Алексей рассказал «Газете.Ru», что самолет смог сесть только с четвертого раза. По словам мужчины, после объявления о необходимости аварийной посадки люди «заволновались», а его сосед даже читал молитву.

Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Пулково возобновил работу после выката самолета за пределы взлетной полосы.