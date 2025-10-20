На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

AZAL прокомментировала инцидент со своим самолетом в Пулково

AZAL: самолет A320 при вылете из Петербурга был полностью исправен
true
true
true
close
Azerbaijan Airlines

Самолет Airbus A320 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Санкт-ПетербургБаку, при вылете из Пулково был полностью исправен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Самолет... регулярно проходил полное техническое обслуживание с момента его ввода в эксплуатацию в парке авиакомпании и во время рейса из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии. Последний раз судно прошло полный техосмотр в сентябре текущего года», — сказано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что пилоты AZAL свели к минимуму все потенциальные риски во время полета и обеспечили безопасность пассажиров.

До этого находившийся на борту житель Санкт-Петербурга Алексей рассказал «Газете.Ru», что самолет смог сесть только с четвертого раза. По словам мужчины, после объявления о необходимости аварийной посадки люди «заволновались», а его сосед даже читал молитву.

Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Пулково возобновил работу после выката самолета за пределы взлетной полосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами