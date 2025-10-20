На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Баку вылетели после инцидента в Пулково

Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП в Пулково самолета вылетели в Баку
Александр Гальперин/РИА Новости

Пассажиры самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково), вылетели в Баку на резервном лайнере. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В 9:43 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 октября с лайнером Airbus A-320, выполнявшим рейс из Санкт-Петербурга в Баку. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт после того, как у самолета возникли проблемы с уборкой шасси. Перед посадкой воздушное судно некоторое время кружило над городом, чтобы сжечь топливо и снизить взлетную массу.

Все аварийно-спасательные службы аэропорта были приведены в готовность и оперативно направились к месту посадки. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

«Газета.Ru» пообщалась с находившимся на борту жителем Санкт-Петербурга Алексеем, который рассказал, что происходило в салоне самолета во время инцидента.

Ранее самолет Azerbaijan Airlines отбуксировали после инцидента в Пулково.

