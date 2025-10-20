Стала известна предварительная причина аварийной посадки самолета в Петербурге

Предварительной причиной аварийной посадки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге стало то, что при взлете не убралась стойка шасси. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что по факту аварийной посадки самолета проводится доследственная проверка.

«Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно осталось без повреждений. К текущему времени правоохранители проводят осмотр места авиационного происшествия.

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел с самолетом Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшим рейс Санкт-Петербург — Баку. После взлета у воздушного судна возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Перед аварийной посадкой самолет в течение некоторого времени кружил над городом, вырабатывая топливо для снижения взлетной массы. Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность заранее и оперативно направились к месту посадки после приземления лайнера.

Ранее пассажир самолета раскрыл подробности об аварийной посадке в Петербурге.