Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

После инцидента с самолетом в Пулково организовали прокурорскую проверку
Александр Гальперин/РИА Новости

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке после аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном ведомстве сообщили, что рейс из Санкт-Петербурга в Баку совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, после чего воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших среди 162 пассажиров и членов экипажа не оказалось, люди размещены в зале ожидания и обеспечены напитками.

По данным опубликованных прокуратурой материалов, самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Надзорные органы проверяют соблюдение требований безопасности полетов и прав пассажиров.

Ночью 20 октября после взлета у воздушного судна возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Перед аварийной посадкой самолет в течение некоторого времени кружил над городом, вырабатывая топливо для снижения взлетной массы.

Все аварийно-спасательные службы переводили в готовность и направили к месту посадки после приземления лайнера. Воздушная гавань временно вводила ограничения на полеты после инцидента.

Ранее грузовой Boeing 777 упал в море.

