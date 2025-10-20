Аэропорт Пулково приостановил работу из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

Аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов после инцидента с пассажирским самолетом «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По предварительной информации, инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим в Баку. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Инцидент произошел с самолетом Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшим рейс Санкт-Петербург — Баку. После взлета у воздушного судна возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Перед аварийной посадкой самолет в течение некоторого времени кружил над городом, вырабатывая топливо для снижения взлетной массы. Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность заранее и оперативно направились к месту посадки после приземления лайнера. По предварительным данным, пассажиры и члены экипажа не пострадали, однако самолет получил повреждения, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

