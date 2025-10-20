Еще один аэропорт России временно прекратил работу

В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропортах Казани ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Также он заявил, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино), Ульяновска (Баратаевка), Пензы, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.