Ле Пен раскритиковала охрану музеев во Франции после ограбления Лувра

Исторические здания и музеи Франции имеют недостаточную защиту, написала на своей странице в соцсети X лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя ситуацию с ограблением Лувра.

«Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются», — заявила французский политик.

Она также назвала ограбление национального художественного музея в Париже «испытанием для Франции».

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

Ранее в Париже нашли предметы, которые могли использоваться при ограблении Лувра.