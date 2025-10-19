На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Частные дома горят в поселке Дагомыс в Сочи

В Дагомысе Краснодарского края горят 2 частных дома.
В сочинском поселке Дагомыс произошел пожар. Пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. К 19:14 по московскому времени пламя охватило три частных домовладения и один автомобиль. В 19:44 пожарным удалось локализовать пожар.

Отмечается, что по прибытии первых подразделений МЧС было установлено, что горят два частных дома, а общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Сегодня в Березниках, одном из крупнейших городов Пермского края, произошел инцидент на электроподстанции, приведший к перебоям с электроснабжением и водоснабжением в части города. Информацию об этом распространило агентство «Интерфакс», ссылаясь на главу города, Алексея Казаченко. Он сообщил о случившемся: «пожар на подстанции Быгель…», добавив, что направился на место происшествия и будет держать горожан в курсе развития событий.

Ранее в Оренбургской области БПЛА атаковали предприятие.

