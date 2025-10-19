Дети пострадали в результате ДТП с перевернувшимся авто под Курском

МВД: четверо детей пострадали в результате ДТП по дороге в Курск

Автомобиль Chevrolet Niva, двигаясь по трассе Курск — Брежнево — Разиньково, попал в аварию, в результате которой пострадали четверо детей и 30-летняя женщина, находившаяся за рулем машины. Подробности в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 19 октября. По предварительной информации, авто направлялось в Курск со стороны хутора Топорок, когда водитель не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась.

Пострадавших госпитализировали. Известно, что трехлетний ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время полиция проводит расследование с целью выяснить все детали случившегося.

