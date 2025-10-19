Блогер Шуцман: в России дружба и единство ощущаются глубже, чем на Западе

Американский блогер и ИТ-консультант Джозеф Шуцман, переехавший в Россию из США в 2023 году, в интервью ТАСС по случаю Дня отца рассказал о своем главном открытии после переезда.

По его мнению, Россия сохраняет подлинное понимание дружбы и единства, что резко отличает страну от Запада, где эти понятия, по его словам, утрачены.

Шуцман отметил, что в России дружба носит глубокий и искренний характер: когда кто-то называет вас другом, это не формальность, а готовность реально поддержать человека. В отличие от США, которые он охарактеризовал как сообщество разных народов, собранных искусственно, Россия формировалась естественным образом, объединяя многочисленные народности. Блогер подчеркнул, что несмотря на разнообразие — в стране около 197 этнических групп — люди ощущают себя единым целым и строят настоящие дружеские отношения.

«В Америке же существует много малых народов. 100 лет назад еще можно было выделить итальянскую, польскую, немецкую общины, но сейчас все превратилось в однородную массу. Да, мы могли бы сказать: «Мы американцы, едим бургеры и стейки, запускаем фейерверки 4 июля [на День независимости] и наряжаем елку на Рождество». Но это, пожалуй, все, что нас объединяет», — добавил блогер.

В России же, по словам Шуцмана, сохраняются традиции взаимопомощи и уважительного общения, создающие подлинное чувство общности. Блогер заключил, что именно это придает стране особую ценность и красоту.

