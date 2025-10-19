СМИ: в московском клубе прошел жесткий рейд силовиков

В Москве в клубе «Графит» прошел рейд силовиков — они искали запрещенные вещества. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, правоохранители пришли во время «поцелуйной» вечеринки «Kisskabar».

«По словам посетителей, некоторым предлагали отжиматься и постоять в планке, а самых буйных держали вниз лицом. Под внимание силовиков особенно попадали гости с яркой внешностью: с цветными волосами и в эпатажной одежде — с одного парня во время рейда даже сняли розовый ремень, якобы за слишком «немужской» вид. Записывать происходящее на видео запрещали», — говорится в посте.

Уточняется, что посетителей стали отпускать через несколько часов. Как уточняется, организаторы извинились в соцсетях за произошедшее и предложили вернуть деньги за билеты. Причиной рейда они назвали проверку на наличие «запрещенных законодательством действий и предметов».

В августе этого года силовики нагрянули в московский клуб «Смена». Как писали СМИ, сотрудники СОБР провели рейд перед вечеринкой под названием «Пацанский рэпчик до слез». Причины визита силовиков тогда не уточнили. Часть посетителей клуба после досмотра отпустили.

Ранее ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе.