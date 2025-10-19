В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и ненастная погода

Синоптик Тишковец: в Москве всю неделю ожидаются дожди и температура до +7°C

В Москве на предстоящей неделе ожидается дождливая и ненастная погода. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, дневная температура составит от +4 до +7°C, а к выходным воздух прогреется до +6–+9°C. Ночные температуры будут держаться в диапазоне +2–+5°C.

Синоптик отметил, что погодный фон в целом будет близким к климатической норме октября, с небольшим ее превышением, при этом каждый день ожидаются кратковременные дожди.

В Москве в последние дни температурный режим больше соответствует первым числам ноября, однако вскоре ситуация изменится – ожидается потепление, столбики термометров начнут подниматься. Однако следующие заморозки придут в столичный регион не раньше ноября, пообещал Тишковец.

Несмотря на потепление, до конца октября несколько ночей могут выдаться особенно холодными — температура воздуха может опуститься до нуля, предупредил синоптик.

Ранее синоптик сообщил, что дождь в Москве не прекратится до 20 октября.