В Тюменской области водитель вышел из машины после ДТП и был сбит авто, мужчина не выжил

В Тюменской области фура врезалась в человека
true
true
true
close
Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП с участием фуры. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 180-м километре трассы ТюменьОмск. 63-летний пострадавший ехал на машине марки Toyota, но в какой-то момент врезался в другого участника движения.

После аварии он вышел на улицу, однако его сбила фура. В результате мужчина получил серьезные травмы, спасти его не смогли. Отмечается, что в момент второй аварии жилета со светоотражающими элементами на мужчине не было.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

До этого в Подмосковье произошла массовая авария. В ДТП столкнулись минимум пять автомобилей, среди них – фуры и легковые автомобили. На кадрах заметно, что бензовоз с полуприцепом врезался в большегруз. Еще один автомобиль смяло, повреждены такси и большегрузная цистерна для перевозки сыпучих грузов.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей в Подмосковье.

