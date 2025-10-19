В еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Оренбурга и Уфы ввели ограничения на полеты

В аэропортах Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на работу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации, опубликованной в 04:02 мск.

По словам Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 19 октября временные ограничения на полеты были введены в воздушных гаванях Калуги, Волгограда, Саратова и Самары. При этом в калужском аэропорту Грабцево ограничения на прием и выпуск самолетов сняли спустя почти три часа.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли 40 ножей.