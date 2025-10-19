Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины

В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога в Харьковской области была объявлена 18 октября в 21:14 мск, в Сумской — в 21:44, в Днепропетровской — в 22:36, а в Черниговской — в 23:36.

17 октября взрыв произошел в Чернигове, а в Кривом Роге Днепропетровской области была зафиксирована серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

