Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

В Сочи ожидаются ливни, шквалистый ветер, град и подъем воды в реках
Алексей Майшев/РИА Новости

В Сочи и федеральной территории «Сириус» в выходные ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами 15-18 м/с. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве предупредили о риске схода селевых потоков в горных районах и резких подъемах воды в реках.

«Утром и до конца суток 19 октября, а также в течение суток 20 октября на участке Магри — Веселое (г-к Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем», — заявили в МЧС и добавили, что при ЧС местные жители могут звонить по номерам 112, 01 и 101.

На прошлых выходных село Новокулей в Дагестане оказалось отрезано от цивилизации. После осадков все дороги в селе были затоплены, а машины застревали в глубоких ямах с дождевой водой.

Как написал Telegram-канал Baza, два года назад на ремонт дорог в селе было выделено 568 млн руб. Работы собирались завершить до 1 мая, но отремонтировали лишь 4 км из 20 запланированных. В апреле 2025 года на восстановление дорог выделили еще 428 млн руб.

Ранее собака сбежала во время шторма и нашлась спустя два месяца в 3 тыс. км от дома.

