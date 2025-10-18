В Кемеровской области двое детей не смогли выбраться из заброшенного коллектора

В городе Прокопьевске в Кемеровской области двое детей не смогли выбраться из канализационного коллектора заброшенной колбасной фабрики. Об этом пишет Telegram-канал 112.
Им было 10 лет. Предварительно считается, что они подняли крышку люка и забрались в канализацию из любопытства, а затем им не хватило воздуха.
В июле в Забайкалье двоих детей завалило песком на заброшенном карьере.
Инцидент произошел 12 июля в окрестностях села Малета Петровск-Забайкальского округа. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик играли на территории заброшенного песчаного карьера, детей завалило грунтом.
Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
До этого в Тамбовской области двое подростков пострадали при обрушении стены, которую они сами же разбили кувалдой. Кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей, они попали в больницу, но выжили.
Ранее в Новосибирске двое мальчиков провалились под лед озера.