В Кемеровской области двое детей не смогли выбраться из заброшенного коллектора

112: в Кемеровской области двое детей не смогли выбраться из коллектора завода
Depositphotos

В городе Прокопьевске в Кемеровской области двое детей не смогли выбраться из канализационного коллектора заброшенной колбасной фабрики. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Им было 10 лет. Предварительно считается, что они подняли крышку люка и забрались в канализацию из любопытства, а затем им не хватило воздуха.

В июле в Забайкалье двоих детей завалило песком на заброшенном карьере.

Инцидент произошел 12 июля в окрестностях села Малета Петровск-Забайкальского округа. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик играли на территории заброшенного песчаного карьера, детей завалило грунтом.

Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Тамбовской области двое подростков пострадали при обрушении стены, которую они сами же разбили кувалдой. Кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей, они попали в больницу, но выжили.

Ранее в Новосибирске двое мальчиков провалились под лед озера.

