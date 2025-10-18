На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ящик с патронами и 18 кг тротила обнаружили в сарае в Ленинградской области

МВД РФ: в Ленобласти полицейские нашли 241 тротиловую шашку в сарае
Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ящик с тротиловыми шашками, винтовкой Мосина 1913 года и патронами в сарае на территории поселка Ромашки в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и региону.

В заявлении уточняется, что стражи порядка осмотрели участок, принадлежащий 50-летнему жителю Приозерского района.

«Сотрудниками полиции изъят деревянный ящик с тротиловыми шашками (по 0,75 грамма) — 241 штука; дымовая шашка — одна штука, сигнальные выстрелы — две штуки, патроны калибра 12 на семь миллиметров — три штуки, патроны различных калибров — 15 штук, винтовку Мосина 1913 года выпуска в корродированном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что общий вес тротила превысил 18 кг.

По словам владельца участка, он нашел боеприпасы и оружие в лесу еще в 90-х годах прошлого века. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве рядом с военным госпиталем нашли гранату иностранного образца.

