Челябинский таксист отказался выполнять заказ и спас накопления пенсионера

Неравнодушный таксист отказался выполнять заказ и спас деньги, накопленные пенсионером из Челябинска. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Водитель такси принял заказ о перевозке посылки из Челябинска до Екатеринбурга, который показался ему подозрительным. На месте к машине вышел пенсионер с сумкой в руках. Мужчина попросил отвезти ее в Екатеринбург якобы к его родственникам.

Однако таксист засомневался в услышанной им версии, а узнав, что внутри лежат 600 тыс. рублей, и вовсе заподозрил неладное и решил обратиться в полицию.

Правоохранители поговорили с владельцем сумки, отговорили мужчину от необдуманного поступка и вернули ему деньги. Теперь таксиста должны наградить за неравнодушие и проявленную гражданскую позицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

