На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели вновь отправились на поиски пропавших под Красноярском Усольцевых

В Красноярском крае спасатели продолжили поиски семьи Усольцевых
true
true
true
close
КГКУ «Спасатель»

Спасатели на зимней спецтехнике выехали на место пропажи семьи Усольцевых в горную тайгу. Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края (КГКУ) «Спасатель» в Telegram-канале.

«Группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения «Спасатель» в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых», — сообщает спасательная организация.

28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина, и их пятилетняя дочь из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Усольцевы пошли в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь.

2 октября спасателинашли машину потерявшейся семьи. Транспорт обнаружили в поселке Кутурчин. Тогда на поиски отправились спасатели, которые задействовали квадроциклы, вертолеты и БПЛА.

12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов РФ.

Знакомый Усольцевых сообщил, что семья, возможно, нашла убежище в зимовье браконьеров. По его словам, район, где они исчезли, известен как богатая охотничья местность, где часто действуют браконьеры, которые строят себе временные жилища.

Ранее поисковик оценил шансы найти пропавшую в тайге семью Усольцевых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами