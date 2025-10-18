Спасатели вновь отправились на поиски пропавших под Красноярском Усольцевых

Спасатели на зимней спецтехнике выехали на место пропажи семьи Усольцевых в горную тайгу. Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края (КГКУ) «Спасатель» в Telegram-канале.

«Группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения «Спасатель» в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых», — сообщает спасательная организация.

28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина, и их пятилетняя дочь из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Усольцевы пошли в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь.

2 октября спасателинашли машину потерявшейся семьи. Транспорт обнаружили в поселке Кутурчин. Тогда на поиски отправились спасатели, которые задействовали квадроциклы, вертолеты и БПЛА.

12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов РФ.

Знакомый Усольцевых сообщил, что семья, возможно, нашла убежище в зимовье браконьеров. По его словам, район, где они исчезли, известен как богатая охотничья местность, где часто действуют браконьеры, которые строят себе временные жилища.

