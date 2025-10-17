На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Таджикистана и Афганистана
Uwe Anspach/Global Look Press

На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Немецкий центр геологических исследований (GFZ).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кош-Агачском районе республики Алтай.

До этого в Киргизии 13 зданий получили повреждения в результате землетрясения, в том числе шесть жилых домов. В МЧС республики уточнили, что повреждения были зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

1 октября неподалеку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В местном сейсмологическом и метеорологическом агентстве BMKG сообщили, что эпицентр стихийного бедствия находился в море. Его очаг залегал на глубине 163 км.

Ранее жители Северных Курил почувствовали землетрясение.

