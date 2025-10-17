На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир отказался лететь в Петербург без обозначения «нужного» города на борту самолета

Росавиация: любитель железных дорог отказывался от посадки на свой борт
true
true
true
close
Telegram-канал Представитель Росавиации

Летевший в Санкт-Петербург пассажир, увидев на стоянке борт Superjet 100 с надписью «Нальчик», отказался заходить на борт. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Пассажир [...] стал говорить, что его привезли не на ту стоянку; с искренней обеспокоенностью интересоваться, где нужный ему самолет с надписью «Санкт-Петербург» или «Ленинград», – сообщил представитель ФАВТ.

Как сообщается, в итоге пассажир все-таки смог попасть на борт и улететь в Санкт-Петербург, согласно своему рейсу.

«Оказалось, любитель железных дорог», – резюмировал пресс-секретарь Росавиации.

11 октября стало известно о пассажире из США, который заставил экипаж совершить вынужденную посадку, заявив, что его «преследует банда геев» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В итоге самолет отклонился от маршрута, а нарушителя задержали в аэропорту после посадки.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.

