Мужчине, который расправился с невестой и вырезал ребенка из ее живота, вынесли приговор

В Малайзии вынесли приговор мужчине, который вырезал ребенка из живота невесты
Shutterstock

В Малайзии суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, который жестоко расправился с беременной невестой. Об этом сообщает Mothership.

Обвиняемый совершил преступление в 2023 году. Согласно материалам дела, Мухаммад Факрул Айман Саджали напал на беременную невесту Нур Анисах Абдул Вахаб на улице. Он ударил ее по голове палкой, а затем набросился с ножом. Он перерезал девушке горло, нанес множественные ранения по всему телу, а затем вырезал из ее утробы 18-недельный плод. После этого злоумышленник оттащил тело девушки на плантацию, облил бензином и поджег.

По информации издания, ДНК-экспертиза показала, что преступник не являлся отцом ребенка.

Во время слушания молодой человек не раскаялся в содеянном. Он также заявлял, что намеревался расправиться с девушкой и что «это должно стать уроком для всех».

Суд приговорил его к наивысшей мере наказания — смертной казни.

Ранее в Тверской области мужчина расправился с насильником и получил год колонии.

