Экс-мэр Одессы Труханов заявил, что у жены главы ОВА есть российский паспорт

Лишенный украинского гражданства экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что супруга главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера Ирина имеет российский паспорт. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как проверяли меня», — сказал Труханов на брифинге.

Он отметил, что супруга Кипера обновила российский паспорт в 2020 году и получила права. Экс-чиновник также заявил, что Ирина Кипер ведет в России бизнес и платит там налоги.

Олег Кипер, отвечая на обвинения, заявил, что его жена действительно имела российский паспорт, но в марте 2022 года отказалась от него и получила паспорт гражданки Украины, однако доказательств этому не привел.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной такого решения стало наличие у него российского гражданства. В свою очередь Труханов заявил, что будет обжаловать решение президента.

Ранее Зеленский лишил украинского гражданства бывшего нардепа Олега Царева.