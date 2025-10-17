На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-мэр Одессы Труханов заявил, что у жены главы ОВА есть российский паспорт

Труханов: у жены главы Одесской ОВА есть паспорт России
close
Денис Петров/РИА «Новости»

Лишенный украинского гражданства экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что супруга главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера Ирина имеет российский паспорт. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как проверяли меня», — сказал Труханов на брифинге.

Он отметил, что супруга Кипера обновила российский паспорт в 2020 году и получила права. Экс-чиновник также заявил, что Ирина Кипер ведет в России бизнес и платит там налоги.

Олег Кипер, отвечая на обвинения, заявил, что его жена действительно имела российский паспорт, но в марте 2022 года отказалась от него и получила паспорт гражданки Украины, однако доказательств этому не привел.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной такого решения стало наличие у него российского гражданства. В свою очередь Труханов заявил, что будет обжаловать решение президента.

Ранее Зеленский лишил украинского гражданства бывшего нардепа Олега Царева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами