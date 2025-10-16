Домашний алабай на самовыгуле искусал девочку и напал на женщину в Улан-Удэ

В Улан-Удэ домашний алабай искусал девочку и напал на женщину

В Улан-Удэ домашняя собака, отпущенная на самовыгул, совершила два нападения на людей. Об этом сообщает Комитет городского хозяйства

.

Инцидент произошел 13 октября в СНТ «Стекольщик». Алабай, находившийся на самовыгуле, напал на 12-летнюю девочку. Животное разодрало ребенку куртку и укусило школьницу в области груди.

Позже эта же собака совершила нападение на женщину. Ей удалось избежать травм благодаря тому, что ей на помощь пришли соседи.

Начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства сообщил, что этот инцидент был отработан сотрудниками административного контроля. Владельца собаки планируют привлечь к ответственности.

Ранее бездомная собака искусала за ногу российского школьника, шедшего на уроки.