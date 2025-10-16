В Новосибирске девушка лишилась голоса из-за стресса

В Новосибирске у девочки пропал голос из-за стресса

Врачи Новосибирска помогли девушке вернуть голос, который она потеряла из-за стресса. Об этом сообщает минздрав региона.

В местное медучреждение поступила 16-летняя школьница, которая не могла говорить. У пациентки диагностировали психогенную афонию – расстройство, которое характеризуется потерей голоса на фоне травмирующих событий.

«Там выяснился очень большой клубок проблем, мы это начали раскручивать еще на этапе осмотра», – сообщается в публикации.

Среди ситуаций, которые вызывали стресс, оказался уход отца школьницы на СВО. Так как у нее с ним близкие отношения, девушка серьезно переживала.

Для помощи пациентке привлекли психолога и педагога-фонопеда. В результате голос появился. На данный момент школьница продолжает заниматься.

Как рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, кожа также может реагировать на стрессовые ситуации в жизни. Из-за разных событий уровень кортизола в организме человека повышается, это усиливает воспалительные процессы. В результате кожа может покраснеть или шелушиться.

Ранее невролог рассказала, как действовать, когда во время стресса «крутит живот».