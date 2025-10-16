На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У 46-летней россиянки с жалобами на увеличение живота нашли гигантскую опухоль

У жительницы Подмосковья с жалобами на слабость нашли опухоль весом в 20 кг
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Королевской больницы избавили 46-летнюю пациентку от гигантской злокачественной опухоли, которая мешала ей жить. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Женщина самостоятельно обратилась к врачам — ее беспокоили слабость и живот, который существенно увеличился в размерах. В ходе обследования у нее нашли гигантскую опухоль брюшной полости и малого таза. Размер образования в диаметре составлял около 50 сантиметров. Вес опухоли составил 20 килограммов.

«Мы столкнулись с редким и очень тяжелым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьезным осложнениям. В частности, тромбоэмболии легочной артерии, интоксикации, полиорганной недостаточности, в случае, если бы опухоль разорвалась, — перитониту», — рассказал главный врач учреждения Эдуард Шпилянский.

Медик отметил, что опухоль оказалась злокачественной. После операции пациентку выписали, ей предстоит амбулаторная реабилитация.

Ранее в Подмосковье спасли 67-летнюю пенсионерку с гигантской опухолью яичника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами