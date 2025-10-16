У 46-летней россиянки с жалобами на увеличение живота нашли гигантскую опухоль

У жительницы Подмосковья с жалобами на слабость нашли опухоль весом в 20 кг

Врачи Королевской больницы избавили 46-летнюю пациентку от гигантской злокачественной опухоли, которая мешала ей жить. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Женщина самостоятельно обратилась к врачам — ее беспокоили слабость и живот, который существенно увеличился в размерах. В ходе обследования у нее нашли гигантскую опухоль брюшной полости и малого таза. Размер образования в диаметре составлял около 50 сантиметров. Вес опухоли составил 20 килограммов.

«Мы столкнулись с редким и очень тяжелым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьезным осложнениям. В частности, тромбоэмболии легочной артерии, интоксикации, полиорганной недостаточности, в случае, если бы опухоль разорвалась, — перитониту», — рассказал главный врач учреждения Эдуард Шпилянский.

Медик отметил, что опухоль оказалась злокачественной. После операции пациентку выписали, ей предстоит амбулаторная реабилитация.

Ранее в Подмосковье спасли 67-летнюю пенсионерку с гигантской опухолью яичника.