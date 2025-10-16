На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму арестовали членов женской ячейки террористической организации

УФСБ: в Крыму арестовали двух членов женской ячейки террористической организации
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Крыму арестовали двух членов женской ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по республике.

В пресс-службе ведомства заявили, что мера пресечения избирается в Киевском районном суде. Двух фигурантов уже арестовали, а по двум другим решение будет принято в ближайшее время.

Следственное управление УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ — об организации и участии в деятельности террористической организации.

15 октября Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Крыму выявили женскую ячейку террористической организации, распространявшую среди мусульман идеологию, основанную на доктрине о всемирном халифате. Также отмечается, что члены террористической организации в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

13 октября силовики предотвратили теракт в Москве, направленный против высокопоставленного сотрудника Минобороны. По данным ФСБ, нападение готовилось специальными службами Украины совместно с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее студент получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме.

