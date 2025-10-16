Жительницу Тюмени задержали по подозрению в мошенничестве с суррогатным материнством

Сотрудники МВД по республике Крым совместно с оперативниками Тюменской области и следователями следственного управления УМВД России по Симферополю задержали жительницу Тюмени, которая подозревается в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В мероприятиях, связанных с задержанием, принимала участие Росгвардия. В ходе обыска были изъяты документы, подтверждающие факт мошеннических действий, банковские карты, на которые перечислялись деньги от пострадавших лиц, а также мобильный телефон, в котором есть все данные о подделке финансовых чеков и медицинских справок, предоставляемых потерпевшим. Подозреваемой предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в 2024 году в полицию города Симферополя обратился местный житель, который рассказал о противоправных действиях в отношении своей семьи. По его словам, он с женой решили воспользоваться услугами суррогатной матери и перевели жительнице Тюмени на подготовительный этап более 340 тыс. рублей. Поясняется, что деньги были необходимы якобы на оплату медицинских анализов и прочих расходов. Все чеки, которые прислала суррогатная мать, оказались поддельными.

Как отмечается в сообщении, аналогичные уголовные дела в отношении подозреваемой возбуждены в ряде регионов. Опрошены порядка 20 семей, которые перевели ей денежные средства. Как установили оперативники, женщина ранее действительно оказывала подобную услугу.

Ранее в Госдуме призвали запретить коммерческое суррогатное материнство.