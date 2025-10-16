На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потепление придет в Москву к концу недели

Вильфанд сообщил, что к концу рабочей недели в Москву придет потепление
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

К концу рабочей недели в Москве потеплеет до +10°C. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в данный момент погода «с метеорологической точки зрения нормальная» — отклонение составляет всего 1–1,5°C.

«С завтра будут прояснения наконец-то, и только по области местами пройдет небольшой дождик. Ночью температура от 0 до плюс 2 градусов в Москве, по области даже до минус 1 градуса, а днем чуть повысится, уже 5–7 градусов. К концу рабочей недели установится довольно теплая погода, температуры в диапазоне от 8 до 10 градусов. Ночные температуры тоже положительные, от 4 до 6 градусов», — сказал синоптик.

В ночь на 19 октября температура составит от 0 до 5°C, в понедельник ночью похолодает до -2°C. Днем воздух прогреется до +5...6°C.

Вильфанд добавил, что на территории РФ не осталось региона, где сохранилась погода теплая погода.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московской области до конца октября не стоит ждать зимы.

Ранее синоптик рассказал, в какие регионы России зима пришла раньше срока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами