Потепление придет в Москву к концу недели

Вильфанд сообщил, что к концу рабочей недели в Москву придет потепление

К концу рабочей недели в Москве потеплеет до +10°C. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в данный момент погода «с метеорологической точки зрения нормальная» — отклонение составляет всего 1–1,5°C.

«С завтра будут прояснения наконец-то, и только по области местами пройдет небольшой дождик. Ночью температура от 0 до плюс 2 градусов в Москве, по области даже до минус 1 градуса, а днем чуть повысится, уже 5–7 градусов. К концу рабочей недели установится довольно теплая погода, температуры в диапазоне от 8 до 10 градусов. Ночные температуры тоже положительные, от 4 до 6 градусов», — сказал синоптик.

В ночь на 19 октября температура составит от 0 до 5°C, в понедельник ночью похолодает до -2°C. Днем воздух прогреется до +5...6°C.

Вильфанд добавил, что на территории РФ не осталось региона, где сохранилась погода теплая погода.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московской области до конца октября не стоит ждать зимы.

Ранее синоптик рассказал, в какие регионы России зима пришла раньше срока.