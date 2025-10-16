В суде Еревана почти 11 часов обсуждали продление ареста бизнесмена Карапетяна

Антикоррупционный суд Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна на 30 дней, сообщает «Аравот».

Газета пишет, что ходатайство о продлении срока содержания предпринимателя под стражей обсуждалось примерно 11 часов. Члены его семьи, друзья и сторонники собрались во дворе суда и выкрикивали «Свободу Самвелу Карапетяну» и «Справедливость».

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело. Предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. Еще до решения суда об аресте миллиардера Пашинян заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.

Ранее семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн.