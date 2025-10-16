Появилось видео горящего жилого дома в Луганске

В Луганске потушили пожар в многоквартирном доме на тысяче «квадратов»

В Луганске произошел пожар в жилом здании на площади в 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Луганской народной республике (ЛНР).

В ведомстве рассказали, что из здания на улице Тараса Шевченко эвакуировали 21 человека. Никто не пострадал. В тушении огня участвовали 69 пожарных и 13 единиц техники. Они ликвидировали возгорание. На видео МЧС видно, что горела крыша дома.

В ночь на 13 октября в городе Алчевск ЛНР загорелся девятиэтажный дом на улице Гмыри. Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, а квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и крыша обрушились. Спасатели эвакуировали жителей дома.

После частичного обрушения здания в городе ввели режим ЧС. Причиной случившегося могла быть утечка газа. Следователи возбудили уголовное дело.

