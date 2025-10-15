В Луганске загорелась крыша трехэтажного дома

В Луганске произошел пожар — огонь охватил крышу жилого трехэтажного дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели тушат возгорание на улице Тараса Шевченко, где горит чердачное помещение и крыша дома. Пламя распространилось на площади 1 тыс. квадратных метров.

12 октября в двухэтажном доме в Белогорске, расположенном в Амурской области, произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, при этом дым по вентиляционной трубе проник и на второй этаж. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которым удалось ликвидировать возгорание. По данным МЧС РФ, пострадали два ребенка — у них обнаружили признаки отравления угарным газом.

11 октября в Петербурге 13-летняя девочка решила приготовить обед и устроила пожар. Инцидент произошел в квартире, расположенной в Московском районе. Девочка оставила на плите кастрюлю с маслом без присмотра. Когда она вернулась и открыла крышку, то произошло воспламенение — огонь «взметнулся» почти до потолка. Школьница быстро вывела из квартиры пятилетнего брата и вызвала спасателей по номеру 112. Прибывшие сотрудники экстренных служб оперативно потушили возгорание.

