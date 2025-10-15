Сибирячка плеснула едкой жидкостью женщине в лицо и потребовала компенсацию

Жительница Новосибирска не сумела получить работу и потребовала у компании компенсацию за выполненное тестовое задание. Об этом пишет kp.ru.

В феврале 39-летняя Анна Куренникова пришла устраиваться дизайнером швейного производства, но не справилась с выполнением тестового задания и получила отказ. На следующий день сибирячка пришла на предприятие и потребовала оплатить ей «рабочий день».

Начальница производства Лариса Стрепкова попросила ее покинуть кабинет, но Анна стала угрожать, порвала женщине мочку уха, выдернув сережку, а вечером подкараулила жертву у лифта и плеснула ей в лицо едкой жидкостью с запахом нашатыря. В итоге Лариса получила ожог роговицы, она до сих пор проходит лечение и может работать за компьютером не более двух часов в день.

Суд признал Анну виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ей 7000 рублей штрафа, а также обязал выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 30 тыс.

«Вся эта ситуация очень неприятная, я была унижена сотрудницами компании, нахадилась в состоянии аффекта, эмоционального шока. Не было цели причинить физическую боль: лекарство, которое было во флаконе, пахнет тухлыми яйцами, и я хотела, чтобы эта женщина дурно пахла», — говорила на суде Куренникова.

Впоследствии она подала иск к компании с требованием выплатить ей 100 тысяч за моральный ущерб. Известно, что женщина так и не нашла работу, сейчас стоит на очереди в службе занятости, воспитывая при этом несовершеннолетнюю дочь.

