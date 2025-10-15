На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать и дочь умерли после того, как съели отравленный торт на день рождения

В Бразилии мать и дочь умерли, съев подаренный торт
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сан-Паулу полиция расследует смерть 52-летней Аны Марии де Жезус и ее 21-летней дочери Ларисы де Жезус Кастильо, которые скончались после того, как съели торт, доставленный знакомым семьи, пишет Metro.

Ана Мария, проживавшая в районе Ипиранга, получила торт от Леонардо — мужа своей племянницы Патрисии. Женщина съела угощение в тот же день, после чего почувствовала себя плохо и позвонила дочери, сообщив, что не может встать.

Пострадавшую доставили в больницу Гелиополиса, где она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже, уже после визита к матери, Лариса съела оставшийся кусок торта и также почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Обе женщины вскоре скончались.

Результаты медицинских тестов показали наличие пестицидов в их организме. Следователи полагают, что возможным мотивом преступления могла стать финансовая задолженность — известно, что Ана Мария регулярно одалживала деньги своей племяннице и ее супругу.

Полиция запросила ордер на арест Леонардо, однако судья отклонил ходатайство по неуточненным причинам. Тем не менее расследование продолжается.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны. Анализ данных выявил поисковые запросы, связанные с темами «сердечного приступа», «судорог» и «интоксикации от чистящих средств».

Ранее в Бразилии ребенок два дня ждал скорую рядом с телами родителей в машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами