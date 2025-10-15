Мать и дочь умерли после того, как съели отравленный торт на день рождения

В Сан-Паулу полиция расследует смерть 52-летней Аны Марии де Жезус и ее 21-летней дочери Ларисы де Жезус Кастильо, которые скончались после того, как съели торт, доставленный знакомым семьи, пишет Metro.

Ана Мария, проживавшая в районе Ипиранга, получила торт от Леонардо — мужа своей племянницы Патрисии. Женщина съела угощение в тот же день, после чего почувствовала себя плохо и позвонила дочери, сообщив, что не может встать.

Пострадавшую доставили в больницу Гелиополиса, где она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже, уже после визита к матери, Лариса съела оставшийся кусок торта и также почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Обе женщины вскоре скончались.

Результаты медицинских тестов показали наличие пестицидов в их организме. Следователи полагают, что возможным мотивом преступления могла стать финансовая задолженность — известно, что Ана Мария регулярно одалживала деньги своей племяннице и ее супругу.

Полиция запросила ордер на арест Леонардо, однако судья отклонил ходатайство по неуточненным причинам. Тем не менее расследование продолжается.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны. Анализ данных выявил поисковые запросы, связанные с темами «сердечного приступа», «судорог» и «интоксикации от чистящих средств».

