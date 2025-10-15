На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд только через шесть лет дал развод женщине, которую муж скинул с обрыва

В Китае судья удовлетворил заявление на развод женщины, которая чудом выжила после того, как в июне 2019 года муж столкнул ее с 34-метровой скалы в Таиланде. Об этом сообщает The South China Morning Post.

38-летняя Ван Нань получила жуткие травмы после того, как уже бывший супруг Юй Сяодун столкнул ее с обрыва на отдыхе в Таиланде. На тот момент она находилась на третьем месяце беременности. Китаянка получила жуткие травмы и потеряла беременность.

Юй пытался расправиться с женой, чтобы получить ее наследство и пустить его на погашение долгов, которые он заработал, увлекаясь азартными играми. В 2024 году суд Таиланда приговорил мужчину к 33-м годам лишения свободы.

В сентябре 2023 года женщина подала заявление на развод. Потерпевшая рассказала, что ей пришлось столкнуться на пути к расторжению брака со множеством трудностей, в первую очередь, связанных с тем, что ее партнер находится в заключении в Таиланде.

Дело о расторжении брака рассматривал Народный суд района Циньхуай в провинции Цзянсу и принял решение в пользу заявительницы. Заседание состоялось 10 октября.

Ранее в Индии пара подала на развод, так как их кот и собака не ужились.

