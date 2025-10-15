На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна судьба таблички, из-за которой уволили главу Кинельского района

Григошкин: табличка с камня в честь участников ВОВ находится на реставрации
Вячеслав Федорищев/MAX

Мемориальная табличка с камня об установке обелиска участникам Великой Отечественной войны в Кинельском районе Самарской области находится на реставрации, чтобы в дальнейшем установить ее на аллее памяти. Об этом ТАСС сообщил и. о. главы района Дмитрий Григошкин.

По его словам, 14 октября табличку сняли с этого камня. Выполнять работы по восстановлению таблички в рамках проекта «Аллея памяти» будет местный Центр детского творчества, отметил Григошкин. После этого камень с табличкой планируется установить на аллее 9 декабря.

Он подчеркнул, что все замечания, сделанные губернатором Вячеславом Федорищевым во время его визита в район, приняты в работу.

Накануне Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением.

Ранее в Госдуме поддержали решение Федорищева уволить главу Кинельского района.

